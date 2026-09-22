Sobreviviente de botulismo muestra señal de recuperación Después de cuatro largos meses en Terapia Intensiva, un paciente de 62 años que sobrevivió al botulismo empieza a dar pequeñas, pero enormes señales …

Después de cuatro largos meses en Terapia Intensiva, un paciente de 62 años que sobrevivió al botulismo empieza a dar pequeñas, pero enormes señales de recuperación. Su familia no oculta la emoción, porque cada movimiento se convierte en una nueva esperanza.

El hombre todavía necesita respirador y tiene una traqueotomía, por lo que no puede hablar. Pero ahora ya logra mover las manos, los antebrazos y los pies. Y lo que más emocionó a sus seres queridos fue verlo mover su propio cuello y girar la cabeza hacia los costados, además de subirla y bajarla.

La recuperación va despacito y requiere mucha paciencia y fisioterapia. Recibe ejercicios respiratorios entre tres y cuatro veces al día, incluso durante los fines de semana y feriados, además de trabajos para recuperar poco a poco la fuerza y movilidad de sus músculos, contó la doña del paciente. Como todavía no puede hablar, encontró otra manera de comunicarse con su familia dijo la doña.

Utilizan un abecedario y un pizarrón con respuestas de “sí” y “no”. Antes solo podía hacerlo mediante el movimiento de los ojos, pero ahora también puede responder moviendo la cabeza indicó.Para su familia, cada pequeño movimiento es una enorme victoria. Después de todo lo que le tocó enfrentar, el hombre sigue avanzando despacito, demostrando que las ganas de salir adelante también se hacen sentir en cada movimiento.