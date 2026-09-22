¡Triste melodía! Directivos de APA fueron imputados por gastar el dinero en carísimos regalos navideños La imputación fue presentada en el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos.

Los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) David Portillo, presidente, Humberto Rodas, director general, Juan José Vidal director administrativo y financiero y Walter Cabrera, tesorero, fueron imputados por lesión de confianza ndaje.

La acusación de “ñemopero” de APA fue presentada por los fiscales Julio Ortíz, de la Unidad 3 de la Sede 1 de la Capital, y Juan Leonardi Guerrero, de la Unidad Penal 17, en el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, del primer turno a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.

Los directivos son sospechosos de utilizar casi dos mil millones de guaraníes en el marco del Programa Jopoi 2025 en la compra de bienes destinados a regalos navideños.

Los fondos utilizados inicialmente correspondían a recursos destinados a actividades sociales y luego utilizaron 696.794.530 guaraníes provenientes de los intereses generados por Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

“Los imputados habrían intervenido en la disposición y utilización de recursos institucionales para financiar el programa Jopoi 2025, incluyendo Gs. 696.794.530 de intereses de CDA sin autorización previa y específica al momento de efectuarse los pagos mediante una operación respaldada por documentación comercial cuya correspondencia con las operaciones realizadas se encuentra controvertida y cuyo monto facturado habría generado un eventual sobrecosto, causando así una disminución patrimonial a APA”, decía el documento presentado por los fiscales.

Los supuestos letraditos habían utilizado facturas de la “Despensa Gabrielito”, proveedora que negó haber sido contratado por APA, no haber suministrado los bienes descritos en la factura y menos haber recibido los pagos que figuran en la planilla que fue realizado al estilo japonés al tiki taka, a una tercera persona quien presentó una autorización de cobro recien el diciembre 2025, pese a que ya cobró en octubre del 2025.