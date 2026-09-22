ueno bank respalda su crecimiento con USD 401 millones de patrimonio ueno bank continúa consolidando su posición financiera en un contexto de expansión de sus operaciones en Paraguay. A junio del 2026, la entidad alcan…

ueno bank continúa consolidando su posición financiera en un contexto de expansión de sus operaciones en Paraguay. A junio del 2026, la entidad alcanzó un patrimonio aproximado de USD 401 millones y mantuvo una estructura de fondeo compuesta por capital propio, una base de depósitos mayoritariamente privada y fuentes diversificadas de financiamiento nacional e internacional.

Estos indicadores permiten dimensionar los recursos que respaldan el crecimiento del banco, junto con la evolución de su liquidez, calidad de activos y resultados financieros.

Capital y fuentes diversificadas respaldan el crecimiento

Entre el 2025 y junio del 2026, la base de capital de ueno bank aumentó en más de USD 200 millones. A junio del 2026, el patrimonio del banco alcanzó aproximadamente USD 401 millones, lo que lo ubicaba como la quinta mayor base de capital entre los bancos privados de Paraguay. Este fortalecimiento patrimonial se explica también por la decisión de ueno bank de no distribuir dividendos, de manera que las ganancias generadas anualmente se destinan a fortalecer el capital y consolidar la solvencia de la entidad.

A esa misma fecha, el banco reportó un índice de capital regulatorio total de 14,5%, frente al mínimo regulatorio de 12%, así como aproximadamente USD 4.200 millones en activos, USD 2.500 millones en préstamos, USD 2.800 millones en depósitos y USD 814 millones en líneas de crédito. En conjunto, estas cifras muestran la estructura de capital y las distintas fuentes de recursos con las que cuenta la entidad para respaldar sus operaciones.

De los USD 2.800 millones en depósitos, aproximadamente USD 2.000 millones provenían del sector privado, mientras que cerca de USD 295 millones correspondían a depósitos a plazo del IPS y alrededor de USD 532 millones a otras instituciones del sector público.

Además de los depósitos, ueno bank contaba con USD 814 millones en financiamiento de instituciones financieras nacionales e internacionales y de los mercados de capitales. Entre sus socios de financiamiento se encuentran IDB Invest, Oikocredit, Enabling, Finance in Motion y OeEB.

En marzo del 2026, el banco completó una emisión internacional de notas senior no garantizadas por USD 350 millones, la mayor emisión de este tipo realizada hasta entonces por un banco paraguayo. Asimismo, OTP Bank Plc. se convirtió en accionista de ueno bank y aportó USD 47 millones de capital nuevo.

Calidad de cartera, desempeño y evaluación independiente

El crecimiento de ueno bank también está acompañado por la evolución de la calidad de su cartera y de sus resultados financieros. A junio del 2026, la entidad reportó un índice de préstamos en mora de 0,6%, el más bajo del sistema bancario paraguayo, y obtuvo una utilidad neta aproximada de USD 37 millones durante el primer semestre del 2026, frente a USD 14 millones en el mismo período del 2025.

La posición financiera de ueno bank también es evaluada regularmente por terceros independientes. La entidad cuenta con calificaciones internacionales BB/Estable otorgadas por S&P Global Ratings y Fitch Ratings, además de una calificación local de AApy. Estas evaluaciones se complementan con los procesos de debida diligencia realizados por instituciones financieras e inversionistas internacionales antes de otorgar financiamiento o invertir en el banco.

Actualmente, más de 3 millones de personas utilizan ueno bank, equivalentes a más del 65% de la población adulta de Paraguay. Entre ellas se encuentran personas que reciben su salario a través del banco, familias que ahorran, emprendedores que desarrollan sus negocios, así como empresas e instituciones que realizan parte de sus operaciones financieras con la entidad.

Esta escala también implica una responsabilidad creciente en materia de transparencia. Por ello, ueno bank pondrá a disposición información sobre sus principales indicadores financieros, la composición de sus depósitos, su liquidez, las operaciones con partes relacionadas y las fuentes de sus resultados, acompañada de la documentación que permita consultar y verificar esta información.

ueno bank continuará contribuyendo al desarrollo de Paraguay, apoyando a quienes trabajan, construyen empresas, ahorran, invierten y contribuyen al avance del país, con el compromiso de entregar información clara que permita comprender y verificar su posición financiera.

Sobre ueno bank

ueno bank es uno de los cuatro bancos sistémicos de Paraguay y lidera el mercado en cantidad de clientes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y volumen de transacciones. La entidad nació con el propósito de ampliar y simplificar el acceso a los servicios financieros, promoviendo la inclusión de todos los paraguayos y paraguayas en el sistema bancario.

Su modelo de atención está orientado a ofrecer una experiencia más simple, cercana e inclusiva, apalancada en tecnología, una banca digital de clase mundial y la red de atención física más amplia del país, permitiendo una propuesta de valor integral para sus clientes.

ueno bank cuenta con 76 centros de experiencia llamados ueno bank x, abiertos 24/7 y distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Asimismo, dispone de la mayor red de cajeros del país (TEDs), con más de 1.000 unidades instaladas, que permiten realizar depósitos, extracciones, pagos de servicios públicos y privados, remesas, giros, entre otras transacciones, en cualquier momento del día.