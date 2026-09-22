[VIDEO] Bibi Landó se ganó nuevos “parientes” en una expedición ecológica La iniciativa “Colosos de la Tierra” realizó su tercera y última expedición del año en esta su 15° edición. La premiación del árbol más chururú se realizará el próximo 29 de setiembre en el Club Centenario.

La conductora de radio y TV Bibi Landó formó parte de la tercera y última expedición de Colosos de la Tierra 2026, que recorrió los departamentos de Misiones, Itapúa, Alto Paraná, Caazapá, Guairá y Paraguarí.

“Tercera expedición de Colosos de la Tierra al sur del país, como voluntaria de ‘A todo Pulmón’ y jurado de Colosos de la Tierra. Belleza, naturaleza y mucha , mucha diversión”, compartió Bibi en Instagram, acompañado de varias tomas fotográficas de la expedición ecológica.

Algunos de los integrantes de la expedición pudieron compartir con la “tía Bibi” por primera vez y se quedaron encantados con ella.“Un placer conocerte y compartir contigo esta expedición tía Bibi cómo todos te decían, te ganaste una sobri más”, “gracias por tu compañía, te quiero tía Bibi, eres un amor de persona”, “agradecido de haber vivido esta experiencia contigo sos la mejor y la más divertida te quiero!”, escribieron en la página de Instagram de la comunicadora.

La edición 15 años de ‘Colosos de la Tierra yla noche de premiación será el díael martes 29 de septiembre, a las 19:30, en el Club Centenario de Asunción.