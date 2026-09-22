[VIDEO] ¡Dame mi helado! Mirá lo que le pasó a un conductor de TV en Estambul Carlitos Ortellado quiso probar el famoso helado turco y ojehode paite cuando quiso agarrarlo.

Ndetavyyy….el conductor de radio y TV Carlos Ortellado se encuentra de paseo por Turquía y compartió en redes sociales una divertida escena cuando se acercó para comprar dondurma, el famoso helado turco.

Los heladeros turcos son conocidos mundialmente por convertir una simple venta en un divertido y frustrante (para el cliente) espectáculo de magia y por sobre todo paciencia.

“Hdp...es muy habilidoso en man pero les juro que le quería meter una mano abierta, valió la pena la espera y el show. Riquísimo el helado”, posteó Ortellado en Instagram.

El vendedor le ofrecía el helado a Carlitos y en un tesapirĩ le quitaba de nuevo de las manos, jugando con la paciencia del compatriota, quien trabaja de mantener la sonrisa y buena onda, ya que varias veces le dejó el cucurucho vacío en las manos antes de entregarle completo con el helado.

Esta es una atracción callejera muy común en las calles de Estambul, que atrae a miles de turistas para filmar esta divertica escena.