[VIDEO] ¡Dejá nomás! Si no llegas a los tres rounds “A este ritmo vamos a llegar a los 60 y vamos a quedarnos solteronas”, he´i Johana Insaurralde durante el Stream “Con todo respeto”. Laschi estuviero…

“A este ritmo vamos a llegar a los 60 y vamos a quedarnos solteronas”, he´i Johana Insaurralde durante el Stream “Con todo respeto”. Laschi estuvieron con todo en la programación, encendieron el estudio y las reacciones de loperro con sus declaraciones. Las pretensiones de las integrantes de este programa está bien claro, saben muy bien lo que quieren.

“Se tienen que empezar a complementar los muchachos, más vitamina, vitamina”, tiraron al inicio de la conversación. Lo cierto es que los arrieros pila´i, soguetos y que un round nomas aguantan, no tienen ni un tipo de chances ndaje.

“Hoy las perras se descontrolaron, con todo respeto, están muy exigentes, elevaron mucho la vara”, dijo Johana Insaurralde. El remate de Brisa fue, “a este ritmo si llego a los 40 para tenerle a un pibe otra vez”. Así es que loperro a ponerse las pilas con la vitamina.