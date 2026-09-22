[VIDEO] El secreto que le dio paz mental a la doña de Chirola Anto Volpe contó el secreto que le ayudó a disfrutar de su relación con un artista.

Celosita´i ra´quería ser la doña del cantante Chirola. Anto Volpe visitó el Campo de Minas y confesé que al inicio de la relación se presentaban algunas situaciones difíciles de manejar, por ejemplo el día que una fanática de los Kchiporros subió al escenario y le enzoquetó un beso a su mena. Se le subió todito en ese momento he´i.

Lo purete está en que ella supo separar las cosas gracias a una psicóloga que le ayudó a separar los escenarios de la vida real aprendió disfrutar de los shows de su amor y ser la compañera ideal del artista. “Mita Anto, Chirola no es nada tuyo. Cuando él baja del escenario, ahí recién es tu marido”, le dijo la terapeuta.

El peso pesado de la historia está en que la familia completa de la doña no daba un peso ndaje por la relación. “Me decían que no iba a aguantar, la noche, la droga y el rock and roll”, dijo.