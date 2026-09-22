[VÍDEO] José Florentín marcó en victoria de Independiente Rivadavia El equipo del jugador paraguayo derrotó a Barracas Central por 0-1 con su solitario gol en el primer cuarto de hora del partido.

José Florentín fue el autor del tanto que le dio la victoria a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El día de ayer, Independiente Rivadavia de Mendoza enfrentó jugando de visitante a Barracas Central en el cierre de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El paraguayo José Florentín tuvo una presencia estelar en el encuentro, ya que marcó el único gol que le dio la victoria a su equipo.

El tanto del compatriota se registró a los 12 minutos de cabeza, y también sería parte del encuentro otro paraguayo, siendo este Iván Villalba. No obstante, el compatriota más destacado de Independiente Rivadavia, Álex Arce, finalmente no fue tenido en cuenta debido a una suspensión por tarjetas amarillas.

Esto de hecho fue aprovechado por él para sumarse a la convocatoria de Gustavo Alfaro a la Selección Paraguaya, la cual disputará una serie de partidos amistosos en Estados Unidos.

Florentín llegó a Independiente Rivadavia de Mendoza en 2026, llegando directamente de Central Córdoba de Santiago del Estero, y con su gol de ayer marcó por tercera vez en el certamen, llegando a los 7 tantos en los 37 partidos que registra en la temporada entre los certámenes del fútbol argentino y la Copa Libertadores 2026. Los demás tantos fueron en el torneo Apertura 2026 y Copa Argentina 2026.