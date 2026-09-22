[VÍDEO] Mirá la camiseta con la que Messi dirá adiós El astro argentino publicó a través de sus redes sociales la camiseta con la que jugará su último partido con la Albiceleste.

La Selección Argentina y Lionel Messi ya han confirmado que este tendrá su último partido con la 10 albiceleste ante el desconocido seleccionado de Benín, un país del oeste de África limítrofe con Togo. El juego se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, esperándose a una multitud de argentinos que irán para despedir al probable mejor jugador de su historia.

El partido se jugará el próximo 6 de octubre, y el astro argentino, campeón del mundo en 2022, ya hizo pública a través de redes sociales la camiseta con la que se despedirá de la Selección, la cual será una edición especial que conservará el diseño clásico de la Albiceleste, con bandas verticales celestes y blancas, aunque con un giro especial en los detalles: el cuello y los puños llevan un ribete dorado, en lugar del celeste habitual, y tanto el escudo de la AFA como su nombre, Messi y el número 10 aparecen bordados en dorado.

Contará además con un estampado de rayos que se despliegan desde el centro del número 10 a modo de sol, un guiño al Sol de Mayo del escudo argentino, que enmarca el nombre y el número de la leyenda del fútbol con un efecto de textura degradada.