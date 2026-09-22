[VIDEO] ¡Bárbaro! Mirá lo que hizo Dallys para que su marido le malcríe en todo Un show de aquellos protagonizó Dallys Ferreira con su mena con la actuación que metieron. Resulta ser que Nico Sporlerder escuchó que su lapa tenía …

Un show de aquellos protagonizó Dallys Ferreira con su mena con la actuación que metieron. Resulta ser que Nico Sporlerder escuchó que su lapa tenía antojo y creyó el cuento de que Dallys está embarazada. Ella, ni corta, ni perezosa siguió el juego para conseguir todos sus caprichos.

De todo pasó el arriero para satisfacer los antojos de su doña, con la ilusión de que un nuevo bebé está en camino. Le compró, fue caminando a buscar queso y le malcrió con dulce.

Todo en la escena estaba espectacular, hasta que de pronto apareció India, la hija de la pareja, para decir, “mamá, acá está la toallita higiénica que me pediste”. Dallys quiso esconderse porque su mena descubrió la mentira y mientras tanto Nico otimbó de la rabia porque se sintió estafado.