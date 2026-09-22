[VIDEO] Okairopa las silleras de la Basílica de Caacupé Oñemosë hikuei y dicen que era su sustento de trabajo.

¡Se armó el guarara en la Villa Serrana! Una conocida vendedora de sillas puso el grito en el cielo tras ser bajada de su puesto frente a la Basílica. La trabajadora, famosa por salvarle la espalda a los peregrinos, denunció que los encargados del orden no la dejan trabajar en su rincón de siempre.

A la doña le bajaron el pulgar en el marco de un nuevo plan para limpiar las veredas y despejar los alrededores del Santuario durante las misas. La comerciante quedó con los brazos cruzados y recontra pohýi, asegurando que solo busca ganarse el pan de cada día con el alquiler de sus asientos.

Recordó que la gente llega reventada tras caminar kilómetros y necesita un lugar donde sentarse a descansar o escuchar la misa con tranquilidad. La doña no entiende por qué la sacan a ella mientras otros puesteros sí tienen el visto bueno para instalarse en las zonas más transitadas.

En las redes sociales la noticia cayó como una bomba y la perrada se dividió entre los que piden compasión y los que exigen orden en la vereda. Muchos fieles salieron a defender a la mujer recordando que sus sillas son una salvación para los abuelitos y doñas cansadas que van a rezar.

Por su parte, las autoridades se mantienen firmes para evitar el descontrol de puesteros e informales en las inmediaciones del templo mariano. La trabajadora ruega a las autoridades que le busquen una solución rápida para no quedarse sin el pan de la mesa en plena época festiva.