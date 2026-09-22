[VIDEO] “Por 35 mil guaraníes”, Hugo Javier salvó su vida en la cárcel ndaje Su abogado confirmó esa noticia y ahora su caso da un giro de 180 grados.

¡Salió a la luz la verdadera historia detrás del escándalo que casi termina en tragedia! El abogado Guillermo Gayoso destapó los estremecedores detalles que contó el exgobernador de Central, Hugo Javier. Según el letrado, la familia reveló que el “Número 2” tuvo que soltar una platita para salvar su pellejo en medio del feroz ataque en la cárcel.

“Hablan de 35 mil guaraníes”, soltó el abogado a la 780 AM, dejando en claro que en la cárcel esa suma es una auténtica fortuna que le salvó la vida. El exanimador confesó a sus allegados la brutalidad de la paliza que ligó tras las rejas: “Dijo que le pegaron muchísimo, con un guante de box”.

El hombre quedó hecho pedazos en el suelo mientras los agresores no le daban tregua hasta que aflojó con el billete para zafar de la muerte. Pese a la tremenda golpiza que lo dejó hospitalizado, Hugo Javier prefirió no dar nombres ni quemar directamente a sus agresores por temor a represalias.

“No mencionó específicamente” a los autores de la masacre, según confirmó el propio Gayoso sobre las declaraciones del recluso.