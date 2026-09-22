“Yo le maté a mi anterior pareja e hice figurar como suicidio” Escalofriante confesión de un arriero que estaba agrediendo a su pareja en un auto.

¡Rescate de película y milagro en la madrugada! Agentes policiales salvaron a una mujer que era salvajemente masacrada dentro de un auto en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. Los uniformados escucharon los desgarradores gritos de auxilio al pasar el vehículo frente a la sede policial.

Los intervinientes abordaron la patrullera, le pisaron los talones en una feroz persecución y lograron frenar la marcha para rescatar a la víctima. La mujer estaba con el rostro ensangrentado luego de que su pareja le estampara la cabeza contra el tablero y la palanca de cambios sin piedad.

El agresor fue identificado como Isacio T. B. (44), quien manejaba totalmente borracho y ya quedó acorralado tras las rejas. La víctima contó que convivía con el sujeto hace tres meses y sufría agresiones diarias, con el guiño de sus suegros que le decían que se someta.

La víctima reveló a los intervinientes lo que el tipo le dijo en el auto. “Yo le maté a mi anterior pareja e hice figurar como un suicidio”, dijo la doña. El Ministerio Público imputó al violento por violencia familiar y exposición al peligro, pero no se descarta que la carátula pase a intento de feminicidio.

Familiares de la joven piden a gritos que la Justicia no le dé el brazo a torcer al agresor y lo dejen pudriéndose en la cárcel. Un operativo veloz de los uniformados evitó una nueva tragedia y sacó de las calles a un peligroso sujeto que sembraba el terror en la comunidad.