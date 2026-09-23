Abuelito paraguayo de 74 años fue rescatado en Brasil: vivía en condiciones de “esclavitud” Un verdadero drama salió a la luz en Foz de Iguazú, Brasil, donde un paraguayo de 74 años fue rescatado por la Policía Federal tras una denuncia de q…

Un verdadero drama salió a la luz en Foz de Iguazú, Brasil, donde un paraguayo de 74 años fue rescatado por la Policía Federal tras una denuncia de que se encontraba en un estado de esclavitud.

El hombre, pese a su avanzada edad, supuestamente estaba obligado a hacer trabajos pesados en una estancia “gratis”, sin pago anga. Vivía prácticamente en el abandono, en una pequeña casita de madera, en condiciones insalubres y cerca de los corrales de animales.

El operativo se realizó este miércoles y fue bautizado como Operación Dignidad. Los policías allanaron dos inmuebles relacionados con el caso para vichear cómo vivía el abuelito y buscar documentos y otras evidencias.Según la investigación, el abuelito no recibía salario por las tareas que realizaba. Su único ingreso era su jubilación y, para colmo, aparentemente no contaba con familiares o personas cercanas que pudieran echarle una mano.

Ahora, los investigadores buscan saber cómo llegó hasta esa propiedad, cuánto tiempo estuvo allí y si era obligado a seguir trabajando en esas condiciones. La Policía Federal investiga el caso como una posible situación de trabajo en condiciones similares a la esclavitud, además de otros posibles delitos vinculados al trato degradante hacia una persona adulta mayor.