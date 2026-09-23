Atentaron contra candidato a intendente: “Recibí amenazas” Ocurrió en la madrugada de hoy en zona de Ypané.

¡Atentado de terror en la oscuridad! El candidato a intendente de Ypané, Gerardo Fariña, se salvó de milagro tras ser acribillado a balazos. El político circulaba en su camioneta Mitsubishi Triton cuando fue emboscado por pistoleros en un oscuro camino de tierra de la zona.

Unos fogonazos retumbaron en la noche y dos plomazos impactaron de lleno contra el parabrisas y la chapería del vehículo. Del susto, el candidato pisó el acelerador a fondo para huir, pero perdió el control del volante y fue a parar directo a una cuneta.

A pesar del violento vuelco a pasos de su casa, el hombre logró salir gateando del habitáculo y corrió a refugiarse en su residencia. El comisario Orlando Sanabria confirmó que el afectado resultó ileso de milagro, aunque quedó totalmente choqueado por el atentado.

Por culpa de la penumbra del lugar, la víctima no pudo ver si los matones andaban a pie, en moto o a bordo de otro automóvil. Agentes de Investigaciones y Crimen Organizado cayeron al sitio para levantar las evidencias y revisar si hay casquillos en la zona.

El político prefirió no soltar muchos datos sobre dónde andaba debido al estado de shock que le provocó el ataque a quemarropa. “Me hice del dormido para que crean que estaba muerto, me salvé de milagro. Los tiros vinieron desde el monte, por lo visto estaban escondidos. Hace meses había recibido amenazas vía WhatsApp y llamadas. Tendría un trasfondo político”.

La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto para intentar atrapar a los sicarios que quisieron borrar del mapa al candidato ypanense.