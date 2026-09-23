Barrieron con la plantación de drogas en Concepción Intervención purete de los agentes de la Senad.

Uno de los campamentos hallados por los intervinientes.

Agentes de la Senad le reventaron el negocio a los macoñeros en plena reserva natural Estrella Saite. Los antidrogas cayeron de sorpresa en San Carlos del Apa, departamento de Concepción, para desmantelar dos campamentos de la droga.

En el operativo incautaron 132 gramos de marihuana picada, motocicletas tipo trail y teléfonos que usaban los marihuaneros para comunicarse. Además, los agentes requisaron un revólver calibre 38, una escopeta y un rifle con los que los delincuentes cuidaban la carga.

En el lugar cayeron tres sospechosos: Juan M. (42), Jorge S. (28) y un mitã’i menor de edad que hacía de peón. La comitiva confirmó que los tipos estaban preparando todo el terreno dentro del bosque protegido para producir droga a gran escala.

Los uniformados quemaron los ranchos precarios que servían de guarida y acopio para dejar a los narcos con las manos vacías. El fiscal Arnaldo Argüello quedó al frente del caso y dispuso que los tres implicados vayan directo a los calabozos a esperar su turno.

La perrada del lugar celebró que las fuerzas de seguridad le entren con todo a los criminales que destruyen la naturaleza norteña.

La Senad avisó que seguirá haciendo patrullaje pesado en la zona para no dejar que los traficantes vuelvan a pisar la reserva.