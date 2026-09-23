“Caballo que alcanza...”, tiró Lapczyk Henry Lapczyk le tiró toda la buena onda a Sebastián Lentinelly que cuidará los tres palos del Decano en ausencia de Olveira y aseguró que si Olimpia gana el lunes, amóntema.

POR ADÁN PANIAGUA

Si hay uno que sabe lo que significa cuidar los tres palos de Olimpia ese es Henry Lapczyk. El “Polaco”, hincha declarado del Decano, analizó lo que viene para el equipo de “Vitamina” en el Clausura y, con la experiencia que tiene, le tiró toda la buena onda a Sebastián Lentinelly, que deberá cubrir el puesto que deja Gastón Olveira por estar en con la Albirroja.

“Más que nada darle apoyo, darle fuerza. La experiencia que él tuvo en defender esos tres palos es una responsabilidad muy grande porque estás defendiendo al más grande del fútbol paraguayo y darle la confianza, la tranquilidad de que estamos todos detrás de él. Esa gradería sur siempre pesa, pero cuando sabés utilizarla a tu favor te agranda mucho y se tiene que respaldar en eso, en el cariño del hincha y tener esa tranquilidad de jugar este partido”, explicó de entrada.

“Tiene grandes capacidades, por algo está en el Olimpia. Ya jugó varios partidos, ya conoce el mundo Olimpia, tiene que estar tranquilo, tiene una defensa sólida donde puede respaldar su trabajo”, agregó.

Mirando lo que se puede dar en “La Huerta” el lunes, Henry no dudó y tiró que si llega a sumar de a tres el equipo de “Vitamina” ya va a ser difícil bajarlo.

“Cuando vos a Olimpia le das vida y le das esa esa ventaja de alcanzarte es terrible. Olimpia, si tiene la posibilidad de pasar a Libertad, como dice el dicho ‘caballo que alcanza quiere ganar’, entonces, si agarra la punta yo creo que es un firme candidato al título. Siempre tuvo ese coraje y esa fuerza de tomar la punta. Y una vez que tome, yo creo que va a ser un rival peligroso para conseguir otra vez el título”, destacó.