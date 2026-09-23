Camionero murió de infarto en pleno viaje Ocurrió en el distrito de Los Cedrales, Alto Paraná.

¡Tragedia sobre ruedas en el Este! Un veterano camionero de 68 años perdió la vida de forma fulminante tras volcar su pesado camión. La víctima fue identificada como Nilson M., un brasileño que manejaba un enorme transatlántico Scania cargado hasta el tope con soja.

El lamentable suceso ocurrió cerca de las 16:00 horas sobre la ruta PY07, en la zona de la 6ª Línea de Los Cedrales. El chofer iba al mando de su máquina cuando perdió el control de manera repentina y terminó volcando aparatosa y trágicamente al costado del camino.

Toda la carga de soja quedó desparramada por el suelo mientras los automovilistas que pasaban por el lugar corrieron desesperados a auxiliarlo. Agentes de la Subcomisaría 57.ª de San Isidro acudieron al toque al sitio del vuelco para dirigir el tránsito y rescatar al trabajador.

El médico forense Víctor Benítez inspeccionó el cuerpo e informó la triste verdad: el abuelo sufrió un infarto fulminante. Las autoridades sospechan que el paro cardíaco en pleno viaje provocó que el hombre desviase la dirección y terminara en la banquina.

El vuelco no le provocó heridas mortales, sino que fue su propio corazón el que dijo basta mientras estaba al volante trabajando. La terrible noticia conmovió a los demás trabajadores del volante, quienes lamentaron el repentino adiós del querido colega brasileño.