Cerro recupera a Blas pero pierde a Chena Gustavo Costas podrá contar nuevamente con el lateral izquierdo, mejorado de su lesión, pero no dispondrá del juvenil para el partido contra Trinidense.

Este sábado, Cerro Porteño enfrentará a partir de las 19:00 a Trinidense, que hará las veces de local en el estadio Luis Salinas de Itauguá. En el marco de las preparaciones, el entrenador argentino Gustavo Costas recuperó a Blas Riveros, el cual había quedado fuera del partido anterior ante Rubio Ñu debido a una pequeña lesión sufrida en un entrenamiento.

Riveros ha sido perseguido por las lesiones desde que comenzó el año y todavía no ha encontrado la regularidad desde que regresó para el inicio del Clausura, por lo que tanto él como Costas esperan que a partir de ahora pueda tener la continuidad que con urgencia necesita para retomar el ritmo que tuvo en la temporada anterior.

No obstante, no todas son buenas noticias para el DT ex Racing, ya que por otro lado no podrá contar con el juvenil Carlos Chena debido a una acumulación de tarjetas amarillas. El “carasucia” del Ciclón ha sido la nueva gran revelación de la cantera azulgrana, habiendo debutado ante el Sportivo San Lorenzo y pasando a convertirse en titular a pesar de su corta edad.

Cerro Porteño no tiene margen de error en este punto del Campeonato Clausura, ya que sigue muy atrás en la tabla y solo teniendo una racha ganadora podrá conservar chances de pelear por el título. Para colmo, Trinidense es el equipo que sorprendió al Ciclón al inicio del certamen, habiéndolo vencido a través de una remontada en La Nueva Olla en la Fecha 1.