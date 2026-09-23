Chúlina el mensaje que que le dedicó un pelotero a su doña La casa de pelotero Adam Bareiro está de fiesta porque su lapa, Tamara Rojas cumple años. El capo del chute que defiende los colores del Xeneise le d…

La casa de pelotero Adam Bareiro está de fiesta porque su lapa, Tamara Rojas cumple años. El capo del chute que defiende los colores del Xeneise le dedicó unas palabras muy emotivas por la fecha importante. ¡Todo un caballero!

“No vas a dimensionar nunca lo felices que estamos con tener una Super esposa, súper mamá, súper hija y nieta”, destacó Bareiro los perfiles más puretes de su doñita. ¡Chulina!

En la última línea le dijo, “Feliz cumpleaños, amor de nuestras vidas.Siempre vamos a estar para vos”. Y en la firma aparecieron todos, la familia completa que está feliz con la mami de la casa, Adam. Fran. Vita.