Continúan los milagros, Costas recupera a “Itu” Juan Manuel Iturbe está con todo para volver este fin de semana al equipo del Ciclón.

Buenas noticias para el Ciclón de Gustavo Costas. Juan Manuel Iturbe dejó atrás la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y vuelve a estar en la consideración del entrenador azulgrana, pensando en el próximo compromiso de Cerro Porteño ante Sportivo Trinidense, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

El delantero ya comenzó a trabajar de forma normal con el resto del plantel y, si todo marcha de acuerdo a lo previsto, podría estar convocado para el encuentro frente al conjunto de Santísima Trinidad.

De esta manera, el “11” del Ciclón tendría nuevamente la posibilidad de sumar minutos y ser una alternativa que Costas no tuvo disponible durante las últimas jornadas.

Iturbe estuvo ausente en cuatro fechas del campeonato debido a la lesión y su última aparición con la camiseta azulgrana fue en el clásico de la sexta fecha ante Olimpia. Desde aquel compromiso, el atacante realizó trabajos de recuperación y posteriormente fue aumentando progresivamente las cargas hasta volver a entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

Con Iturbe ya son 9 los futbolistas recuperados de lesiones desde la llegada de Gustavo Costas que se encontró con 12 jugadores en la sanidad de Barrio Obrero. Ya solo espera por “Gatito” Fernández, Blas Riveros que tiene para una semana más y Cecilio Domínguez a quien le diagnosticaron pubalgia y habrá que ver cuándo vuelve.

¿Con los mismos once de la fecha pasada?

Así como están las cosas, Gustavo Costas podría repetir equipo por primera vez desde que se dio su vuelta a Barrio Obrero. El único que podría modificar la estructura del DT es Fabricio Domínguez, quien entró bien ante Rubio Ñu tras su regreso y podría tener chances de arrancar el compromiso de este sábado ante Sportivo Trinidense en el estadio “Luis Salinas” de Itauguá desde las 19:00 h.

De no surgir problemas, Costas pondría de arranque a: Manuel Roffo, Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Guillermo Benítez, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta, Carlos Chena, Mateo Klimowicz o Fabricio Domínguez, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.