Del fresquete al calorazo, a prepararse para varios días hakuvo 🥵 Después del amanecer fresco de este miércoles, ya hay que prepararse para un verdadero cambio de tiempo he’i los de Meteorología. En los próximos día…

Después del amanecer fresco de este miércoles, ya hay que prepararse para un verdadero cambio de tiempo he’i los de Meteorología. En los próximos días, las temperaturas subirán rápidamente y el fin de semana podría llegar con un calor intenso ndaje.

Este miércoles, varias zonas de la Región Oriental arrancaron con menos de 10 °C. En Encarnación, por ejemplo, se registraron 7,5 °C en el aeropuerto, mientras que en la Costanera llegaron a 9,2 °C. Pero el frío dará paso al calor. En Asunción se esperan 30 °C el jueves, 35 °C el viernes y hasta 36 °C el sábado.

El domingo y lunes serían todavía más pesados, con temperaturas que podrían acercarse a los 40 °C en algunas zonas. Los modelos meteorológicos incluso proyectan valores de 42 a 45 °C en sectores del Chaco, aunque se trata de estimaciones que todavía pueden cambiar dijeron los entendidos del clima.

Y después del calorazo podrían volver las tormentas. Entre el domingo y el lunes existe la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en el sur, mientras que para el martes 29 se espera el avance de un frente que podría llevar las lluvias a más sectores del país.