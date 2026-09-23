Del fresquete al calorazo, a prepararse para varios días hakuvo 🥵

Después del amanecer fresco de este miércoles, ya hay que prepararse para un verdadero cambio de tiempo he’i los de Meteorología. En los próximos días, las temperaturas subirán rápidamente y el fin de semana podría llegar con un calor intenso ndaje.
Este miércoles, varias zonas de la Región Oriental arrancaron con menos de 10 °C. En Encarnación, por ejemplo, se registraron 7,5 °C en el aeropuerto, mientras que en la Costanera llegaron a 9,2 °C. Pero el frío dará paso al calor. En Asunción se esperan 30 °C el jueves, 35 °C el viernes y hasta 36 °C el sábado.
El domingo y lunes serían todavía más pesados, con temperaturas que podrían acercarse a los 40 °C en algunas zonas. Los modelos meteorológicos incluso proyectan valores de 42 a 45 °C en sectores del Chaco, aunque se trata de estimaciones que todavía pueden cambiar dijeron los entendidos del clima.
Y después del calorazo podrían volver las tormentas. Entre el domingo y el lunes existe la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en el sur, mientras que para el martes 29 se espera el avance de un frente que podría llevar las lluvias a más sectores del país.