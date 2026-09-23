¡Eso sí que no! Fans le prohibieron voi a bellura sacarse un lunar ndaje Majo Benegas preguntó en sus redes si se mandaba sacar el lunar de su mentón y loperro le dijeron que no, porqué demasiado juky ndaje le deja.

Subió esta foto preguntando sobre su lunar. La mayoría de loperro jamás se percató que la cuerona tenía un lunar. ¿Vos viste?

La cuerona Majo Benegas movió el avispero en las redes sociales cuando habilitó la famosa cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores de redes.

Majo escribió: “¿Me mando sacar el lunar?” en su historia de la página digital y loperro les respondieron en masa voi. Un 87% dijo que no porque ese lunar que tiene a un costado de su mentón es como su marca registrada ndaje. Pero otros preguntaron dónde lo que estaba el lunar porque con esa foto, no encontraban ninguno.

“Algunas personas me preguntaron si ese lunar que tengo no me molestaba y porqué no me mandaba sacar. La verdad es que nunca pensé en sacarme y por pura curiosidad publiqué en mi historia, y el resultado me sorprendió”, dijo Majo a Crónica entre risas.

Luego explicó que no le molesta pero le picó la curiosidad. “Realmente no me importa lo que suele decir la gente, igual me trozan y eso no me molesta para nada. Pero puse esa encuesta porque algunas personas me dijeron que me saque. Una vez ya mandé sacar uno más grande que tenía al lado de este lunar, porque empezó a crecer y por eso me operé”.

“Cuando llegué a casa sin ese lunar, no sabes cómo me retó mi abuela, a la China me mandó, ipochyeterei luego. Me dijo si no tenía otra cosa que hacer, se enojó mal, sabes luego cómo son las señoras de antes jajaja”, comentó la bellura.

Pero esta vez se avivó ndaje y solo lo publicó en Instagram, “mi gente no tiene pues redes sociales y no van a ver la macanada que puse en mis redes”.

Majo contó que realmente no piensa sacarse su lunar, “muchas personas también me dijeron que forma parte de mi personalidad, es mi marca registrada, demasiado juky ndaje me deja, es demasiado sexi voi”.

La futura arquitecta comentó que otra cosa que le sorprendió fue la interacción que generó esa simple pregunta, “hasta las chicas que nunca me escribieron en el privado, votaron en la encuesta para que no me saque esa marquita de nacimiento. Y por el momento les voy a hacer caso. En mi ánimo no está sacarme y los muchachos se pusieron histéricos voi porque yo dije que me iba a sacar, en serio, se enojaron por un simple posteo”.

Sin embargo aclaró que si empieza a crecer, amóntema, sí o sí va a acudir al dermatólogo. “Si crece, no hay caso, sí o sí voy a mandar sacarme, antes tenía uno enorme en la espalda también y mandé sacar”.

La cuerachona explicó que ella es la que va a decidir finalmente si se va a someter al procedimiento estético ndaje, “es notable cómo la gente interactúa en las redes, porque me trozaron a full tambien de paso otras personas pero no pasa nada porque me encanta luego que me trozen siempre”.