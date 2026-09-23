Estado de Hugo Javier: “recuerdos recientes están borrados por completo” El exgobernador de Central Hugo Javier González sigue internado en el Hospital Nacional de Itauguá tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Los m…

El exgobernador de Central Hugo Javier González sigue internado en el Hospital Nacional de Itauguá tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Los médicos aseguran que presenta algunos avances, pero todavía tiene dificultades para hablar con coherencia y está desorientado.

El director médico del hospital, doctor José Espínola, explicó que actualmente Hugo Javier está despierto y responde a órdenes sencillas, como levantar las manos, cerrar los ojos o sacar la lengua. Sin embargo, cuando las indicaciones son más complicadas, ya le cuesta responder. “Ahora sí ya puede conjugar las oraciones, que es un avance, pero en cuanto a la coherencia de sus expresiones es el problema”, explicó el médico.

Uno de los puntos que más llamó la atención es su memoria. Según el director, recuerda cosas de hace mucho tiempo, incluso su época como animador, pero no logra recordar lo ocurrido recientemente.“Los recuerdos recientes están borrados por completo”, dijo Espínola.

Además, el exgobernador presenta momentos de desorientación y también alucinaciones visuales y auditivas. Por ejemplo, puede asegurar que alguien le está hablando aunque no haya ninguna persona en el lugar.

Los médicos también están tratando su problema de insomnio y realizan controles con especialistas en psiquiatría.Por ahora, los profesionales siguen evaluando su evolución. Según explicaron, los próximos tres meses serán importantes para observar cuánto puede recuperarse y determinar si quedan secuelas permanentes.