Gonzalo Lobos y Lanús aclaran su situación con Paraguay El jugador de Lanús fue bastante criticado por la fanaticada paraguaya luego de haber dicho que, a pesar de haber participado de la Albirroja Sub 20, no era paraguayo.

Gonzalo Lobos, jugador que participó de un microciclo con la Selección Paraguaya juvenil debido a que tiene raíces en nuestro país del lado de su abuela, causó una gran polémica al haber desmentido que era paraguayo diciendo que no se nacionalizó aún, esto luego de haber marcado su primer gol en la primera división en su debut con Lanús, con la noticia destacándose en los medios nacionales.

El jugador terminó posteriormente pidiendo disculpas a través de sus redes sociales diciendo: “Hola, buenas noches. Recién me acabo de enterar que lo tomaron muy mal al comentario que hice, y quería pedir disculpas porque mi intención nunca fue ofender y mucho menos minimizar a Paraguay, solamente quería aclarar que no me había nacionalizado, ya que mucha gente pensaba que era paraguayo directamente”.

A raíz de esto, el directivo de la entidad “granate” del sur de la Provincia de Buenos Aires, Diego Russo, habló con el programa SuperDeportivo de la radio La Tribu (1120 AM). El dirigente aclaró que la institución mantiene una relación fluida con los seleccionadores nacionales y que cualquier eventual convocatoria dependerá del deseo del propio futbolista.

Russo recordó que Lobos integra la estructura formativa de la entidad desde los seis años y resaltó las condiciones del atacante, describiéndolo como un jugador versátil. Pidió cautela en el proceso de maduración del deportista para evitar quemar etapas tras su irrupción en el primer equipo.

Destacó también la formación humana que imparte la institución a sus canteranos, a través de talleres sobre el uso responsable de redes sociales, educación financiera y capacitación en oficios para preparar a los jóvenes ante cualquier escenario deportivo o personal. En ese sentido, admitió que el impacto mediático generado en Asunción no sorprendió a la directiva debido a la histórica conexión que une al Granate con el fútbol guaraní.