La Albirroja ya se movió con plantel casi completo La selección paraguaya completó su segundo entrenamiento en Estados Unidos.

Segundo día de trabajo para la selección paraguaya en suelo norteamericano de cara a los amistosos ante Bolivia y Colombia correspondientes a una nueva Fecha FIFA. De los 28 citados por Gustavo Alfaro, ya se presentaron 25 y solo resta que se sumen Alexis Cañete, Hugo Adrián Benítez y Clever Ferreira, quienes se estarían acoplando este jueves tras solucionar sus respectivos problemas de visa.

Debido a las condiciones climáticas un poco complicadas, la Albirroja cambió de sede de entrenamiento, que estaba previsto se lleve a cabo en la Universidad George Mason y se llevó a cabo finalmente en el predio de la Asociación de Fútbol de Alexandria, en Washington DC.

Este jueves la movilización sería nuevamente en horas de la tarde y el “Cazador de utopías” ya estaría comenzando a definir el equipo para el amistoso del domingo ante Bolivia.