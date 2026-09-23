La Albirroja ya se movió con plantel casi completo

Segundo día de trabajo para la selección paraguaya en suelo norteamericano de cara a los amistosos ante Bolivia y Colombia correspondientes a una nueva Fecha FIFA. De los 28 citados por Gustavo Alfaro, ya se presentaron 25 y solo resta que se sumen Alexis Cañete, Hugo Adrián Benítez y Clever Ferreira, quienes se estarían acoplando este jueves tras solucionar sus respectivos problemas de visa.
Debido a las condiciones climáticas un poco complicadas, la Albirroja cambió de sede de entrenamiento, que estaba previsto se lleve a cabo en la Universidad George Mason y se llevó a cabo finalmente en el predio de la Asociación de Fútbol de Alexandria, en Washington DC.
Este jueves la movilización sería nuevamente en horas de la tarde y el “Cazador de utopías” ya estaría comenzando a definir el equipo para el amistoso del domingo ante Bolivia.