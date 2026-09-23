La Albirrojita está en la final de los Juegos Odesur Paraguay le ganó 1-0 a Chile con un gol agónico y buscará el oro ante Argentina.

Festejo que se hizo esperar. Milán Freyres encontró el gol en la agonía del partido y Paraguay irá por el oro. (@COParaguay)

La Albirrojita Sub 20 está en la final de los Juegos Odesur 2026. El equipo de Antolín Alcaraz le ganó 1-0 a Chile en un partido sufrido y con gol agónico y este viernes buscará la medalla dorada.

La selección paraguaya sufrió, pero por sus propias fallas. Sí, porque dominó el juego de principio a fin, pero nunca tuvo la claridad necesaria o la puntería certera para desnivelar el marcador y tener una clasificación tranquila.

Ya desde el primer minuto Paraguay se hizo dueño de la pelota y volcó la cancha hacia el arco chileno. Pedro Zarza tuvo la más clara de los primeros 45 minutos tras una tremenda corrida, dejó a dos en el camino ya dentro del área y definió al segundo palo, pero su remate se fue largo.

En el complemento más de lo mismo. Chile prácticamente renunció al ataque y era solo esperar si Paraguay podía romper el muro rojo. El arquero albirrojo Leonardo Sosa fue un espectador más.

Poco a poco el tiempo se convirtió en un rival más de la Albirrojita, que no encontraba la forma de llegar al gol. Todos los caminos conducían a los penales, pero…

Llegó el minuto 93’, Montiel, que pelea y gana, toca para Vera que se mete al área, pase al medio y, tras una serie interminable de rebotes, Milán Freyres la acomodó hacia el medio y sacó un derechazo para mandarla al fondo y que explote todo con el 1-0 paraguayo.

Por si faltaba algo, en la última Chile se animó a atacar y en la única que tuvo casi sorprenden a Sosa, pero no hubo caso y la Albirroja ya está en la final.

El viernes, otra vez ante el local

La Albirrojita ya aseguró medalla de plata, pero este viernes saldrá a defender la medalla de oro que había conseguido en los Juegos ASU 2022. El rival será un viejo conocido, el equipo de Argentina al que Paraguay ya enfrentó y venció 2-1 en su primer partido en el certamen. El encuentro será este viernes en cancha de Newell’s de Rosario. Por otro lado, por la medalla de bronce se medirán también el viernes las selecciones de Chile y Perú.