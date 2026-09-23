La factura de los accidentes: hasta G. 20 millones diarios en terapia Los accidentes de tránsito no solo dejan personas heridas y familias preocupadas. También representan un tremendo golpe para el sistema de salud. En …

Los accidentes de tránsito no solo dejan personas heridas y familias preocupadas. También representan un tremendo golpe para el sistema de salud. En el Hospital de Trauma, atender a un paciente grave puede costar una verdadera fortuna.

El director del Hospital de Trauma, Juan Manuel Fernández, explicó que mantener a una persona en terapia intensiva puede representar entre 15 y 20 millones de guaraníes por día. En una sala común, el gasto diario ronda entre 8 millones y 10 millones de guaraníes según un estudio de “microcosteo” aprobado por el Ministerio de Salud. Y ojo, porque la cuenta puede subir todavía más.

El cálculo de una internación en terapia intensiva no incluye los medicamentos. Además, dependiendo de la gravedad de las lesiones, algunos pacientes necesitan prótesis, placas, tornillos, clavos y otros materiales para poder recuperarse. Pero el problema no termina cuando el accidentado sale del hospital.

Fernández señaló que hasta el 30% de quienes sufren accidentes en motocicleta queda con algún tipo de discapacidad, y la mayoría de las víctimas tiene menos de 40 años.