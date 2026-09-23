Lamine: “el Balón de Oro debe recaer en un jugador que te hace sonreír” El jugador del Barcelona y de la Selección Española argumentó nuevamente a favor de su potencial elección como el mejor jugador del mundo en este 2026.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y campeón de la Copa del Mundo con España este año, es uno de los nominados al Balón de Oro y, al igual que Kylian Mbappé, se encuentra haciendo campaña para hacerse con el trofeo.

Al respecto de esto, Lamine argumentó que “creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. En el campo me divierto, juego bien, como me gusta. Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial”.

La estrella del Barsa afirmó que cree que ha ganado en madurez, agregando que se entrena duro cada día para mejorar todos los aspectos de su juego y que su ambición es siempre conseguir una mejor versión de sí mismo y más títulos.

Lamine argumentó que, además de la calidad individual, “es importante hacer ganar a tu equipo” y consideró que al haber conseguido la victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le otorga una ventaja respecto a los otros candidatos.