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Farándula

¡Llamen a los bomberos! Loperro llenaron de fueguitos las fotos de la cuerona

La cuerona Luana Chamorro subió totalmente la temperatura primaveral en su cuenta social. Sensual, atractiva y atrevida posó para las cámaras en una …

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Incendió todoLuana Chamorro lo volvió a hacer, elevó la temperatura en redes.

La cuerona Luana Chamorro subió totalmente la temperatura primaveral en su cuenta social. Sensual, atractiva y atrevida posó para las cámaras en una sesión de fotos con la que deslumbró a lo perro.

En charla con Crónica he´i que en la sesión jugaron con los pétalo de rosas porque representa lo rico y lindo de la vida, “aunque las espinas siempre enseñan. Pero siempre es mejor sin espinas”, dijo entre risas.

Su bellura llegó con picardía y aprovechó su posteo para desear un feliz día al rollo. Apareció con ropita fina y elegante, la lencería blanca y el toque de girasoles en la cabeza le dieron ese toque primaveral a su publicación.

“Damos la bienvenida a la primavera. Que renazcan todos tus proyectos y anhelos del corazón. Feliz miércoles”, le tiró sus buenos deseos al rollo.

Así posó Lua CHamorro en la sesión de fotos donde alegró la vista del rollo.
Así posó Lua CHamorro en la sesión de fotos donde alegró la vista del rollo.

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