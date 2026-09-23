¡Llamen a los bomberos! Loperro llenaron de fueguitos las fotos de la cuerona La cuerona Luana Chamorro subió totalmente la temperatura primaveral en su cuenta social. Sensual, atractiva y atrevida posó para las cámaras en una …

La cuerona Luana Chamorro subió totalmente la temperatura primaveral en su cuenta social. Sensual, atractiva y atrevida posó para las cámaras en una sesión de fotos con la que deslumbró a lo perro.

En charla con Crónica he´i que en la sesión jugaron con los pétalo de rosas porque representa lo rico y lindo de la vida, “aunque las espinas siempre enseñan. Pero siempre es mejor sin espinas”, dijo entre risas.

Su bellura llegó con picardía y aprovechó su posteo para desear un feliz día al rollo. Apareció con ropita fina y elegante, la lencería blanca y el toque de girasoles en la cabeza le dieron ese toque primaveral a su publicación.

“Damos la bienvenida a la primavera. Que renazcan todos tus proyectos y anhelos del corazón. Feliz miércoles”, le tiró sus buenos deseos al rollo.