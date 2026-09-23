Lula redobla la apuesta contra las casas de apuestas El presi rapái habló sobre su intención de prohibir que las casas de apuestas deportivas sean auspiciantes de los clubes brasileños en la propia ONU, y no se tiró para atrás.

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, habló durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, refiriéndose entre otras cosas a su polémico proyecto de prohibir que las casas de apuestas deportivas sean auspiciantes de los clubes del fútbol brasileño, idea que ha sido duramente criticada por estos últimos.

Lejos de dar un paso atrás, el mandatario del vecino país fue todavía más lejos y criticó duramente a este tipo de empresas. “Brasil no va a tolerar ese modelo de negocio que transforma el vicio el lucro, endeudando y destruyendo miles de hogares”.

El principal argumento para impulsar la prohibición por parte de Lula, tiene que ver con el hecho de que se considera el tema de las apuestas como una cuestión de salud pública, señalándose que tiene graves efectos en esta, generando que miles de familias se endeuden en todo el país debido al vicio.

Los clubes de fútbol reaccionaron la semana pasada a la propuesta de Lula con un comunicado en el que advirtieron que una eventual prohibición de las apuestas amenaza su futuro por dejarlos sin su principal fuente de financiación.

“Si se acaba el mercado regulado, las apuestas no se acaban. El fútbol es el que se acaba”, afirmó el comunicado de los clubes.