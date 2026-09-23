Más de 2.600 becas están disponibles para jóvenes de 18 a 29 años Una buena oportunidad se viene para los jóvenes que quieren estudiar y seguir preparándose. La Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) ofrecerá 2.60…

Una buena oportunidad se viene para los jóvenes que quieren estudiar y seguir preparándose. La Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) ofrecerá 2.607 becas de grado, posgrado e institutos técnicos durante Palma Joven, que se realizará este sábado 26 de septiembre, de 10:00 a 18:00, en el Edificio Cultural Staudt, sobre la calle Palma.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años, quienes deberán acercarse con su cédula de identidad. Hay unas 11 instituciones educativas que ofrecerán diferentes opciones de estudio. Entre las propuestas hay becas completas y descuentos del 50%.

Por ejemplo, la UNIDA ofrecerá 165 becas completas para su convocatoria de marzo de 2027 y otras 100 con media beca para posgrados. Las carreras con mayor interés entre los jóvenes son Sistemas, Ingeniería Informática y Comercio Internacional, entre otras.

Para acceder a una beca del 50% se necesita un promedio general de 3,5, mientras que para una beca completa se pide promedio 4.Además, algunas carreras podrán cursarse de manera virtual, facilitando el acceso a jóvenes de todo el país. La guía con los requisitos será publicada por la SNJ en sus redes sociales y página web.