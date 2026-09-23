Mbappé se acordó de África en campaña por el balón de oro La estrella de la Selección Francesa y del Real Madrid viajó hasta Camerún para recordar sus raíces en ese país y decir que quiere compartir el Balón de Oro con la gente de África.

En medio de su campaña por hacerse con el Balón de Oro de este 2026, Kylian Mbappé viajó hasta Camerún para, en sus palabras, “agradecerles el apoyo que me han dado todos estos años” y asegurar que espera poder ganar el galardón del mejor jugador del mundo para, en cierta manera, dedicárselo a África y compartirlo con la gente del continente.

Aunque es cierto que Mbappé es francés de nacimiento, su padre es camerunés y su madre argelina, siendo ambos oriundos de África. El jugador señaló que “siempre tuve una educación marcada por la cultura africana, aunque nací en Francia e hice todo en Francia. Nunca corté el vínculo con mis raíces, con mis orígenes. Forma parte de los valores que te inculcan”.

Cabe señalar que Kylian se encuentra haciendo una activa y bastante evidente campaña para ganar el Balón de Oro 2026, el cual se define a través de votos de periodistas deportivos autorizados alrededor del mundo, y entendiendo esto, hay que decir que los votos de los representantes africanos alcanzan el 20% del total, por lo que de ganarse su preferencia, Mbappé podría hacerse con una ventaja importante para ganar el trofeo.