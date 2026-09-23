Mientras dormía se incendió su casa ha omano abuelito Ocurrió en el distrito de Ybycuí en la madrugada de hoy.

¡Tragedia en el interior! Un abuelito de 84 años perdió la vida tras sufrir graves quemaduras al incendiarse la cama donde dormía placenteramente. La víctima fatal fue identificada como Concepción V. E., quien vivía en una humilde casita de la compañía Apyragua, en el distrito de Ybycuí.

El trágico hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando el hijo del anciano vio salir una humareda negra del dormitorio de su papá. El hombre corrió para auxiliar a su familiar y se encontró con la terrible escena del colchón envuelto en voraces llamas de fuego.

La principal hipótesis señala que al taita se le habría caído un pabilo de cigarrillo encendido sobre la sábana mientras intentaba descansar. En medio de la desesperación, el octogenario fue socorrido y trasladado a toda velocidad hasta el Hospital Distrital de la vecina ciudad de La Colmena.

A pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, el karai no aguantó la gravedad de las heridas y falleció horas después. Agentes de la Comisaría 22ª cayeron al lugar del siniestro para tomar nota de la tragedia que enluta a toda la tranquila comunidad.

Personal de Criminalística e integrantes del Ministerio Público inspeccionaron la escena para determinar con precisión cómo se originó el fuego fatal. El médico forense confirmó que las quemaduras en el cuerpo del anciano fueron la causa principal que desencadenó su lamentable partida.