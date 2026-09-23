Odesur: Fio se quedó con la de bronce y aseguró otro podio en dobles La jugadora paraguaya de squash ya había asegurado la medalla de bronce más temprano ayer en singles, y luego de conseguirla, aseguró otra junto a Luján Palacios.

La representante compatriota de la disciplina de squash, Fiorella Gatti, sumó dos medallas más para el Paraguay en los Juegos Sudamericanos 2026 que se realizan en la ciudad de Santa Fe, Argentina. La paraguaya se quedó con el tercer puesto en singles y por ende con la medalla de bronce, la cual ya se había asegurado horas antes.

Más temprano este pasado martes, Fio había logrado clasificar a las semifinales del torneo de los Odesur, por lo que sin importar el resultado de su siguiente partido, ya tenía reservado un lugar en el podio para ella y para el Team Paraguay.

No obstante, tocaba intentar ir eventualmente por la de oro, enfrentándose a la ecuatoriana María Moya, con la que finalmente no pudo, cayendo por 3-1, con parciales de 11-6, 6-11, 13-11 y 12-10.

La paraguaya también tuvo acción en el dobles femenino el día de ayer, donde formó pareja con Luján Palacios. Estas derrotaron a las argentinas Paula Rivero y Candela Bernard por 2-0, con parciales de 11-6 y 11-6.

Con esta victoria, Gatti y Palacios avanzaron a las semifinales y aseguraron otra medalla para el Team Paraguay. La dupla paraguaya volverá a competir este miércoles, desde las 19:30, frente a las ecuatorianas María Buenaño y María Falconí.