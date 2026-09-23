Pastor asegura que la inteligencia artificial podría estar relacionada con el Apocalipsis La inteligencia artificial ya no solo genera debate entre científicos. También comenzó a ser mirada desde la religión. El pastor Óscar Mazzini, de la…

La inteligencia artificial ya no solo genera debate entre científicos. También comenzó a ser mirada desde la religión. El pastor Óscar Mazzini, de la Casa Internacional del Espíritu Santo (CIDES), relacionó el avance de la IA con algunas profecías bíblicas y lanzó una fuerte advertencia.

Según explicó, tomó como referencia una entrevista atribuida a un exprogramador de Google, quien habría hablado sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de tomar decisiones por sí misma. “No en esta IA, la de este año, la de ahora mismo, pero sí dentro de 5 a 10 años, incluso él dijo que puede matar a todos”, afirmó el pastor al hablar sobre los posibles peligros de un desarrollo sin control.

Mazzini dijo que esto le hace pensar en el Apocalipsis, especialmente en los pasajes bíblicos que hablan de guerras, control y de la “marca de la bestia”.“Para eso se necesita el uso de la inteligencia artificial para este nivel de control”, sostuvo, al interpretar que una tecnología capaz de controlar a gran parte de la humanidad podría guardar relación con esas profecías.También vinculó la IA con un pasaje de Apocalipsis 13 cap 15 al 17, donde se habla de una imagen que recibe “aliento” para hablar y hacer matar a quienes no la adoren.

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”.

Para el religioso, el avance tecnológico podría terminar convirtiéndose en una herramienta peligrosa para la humanidad. Incluso resumió su preocupación con una frase “Estamos creando nuestra propia destrucción”.

Sin embargo, Mazzini remarcó que, desde su interpretación bíblica, el desenlace final no depende de la inteligencia artificial, sino del cumplimiento de la predicación del Evangelio.