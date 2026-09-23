Pelaron una joyería y llevaron G. 500 millones

¡Golpe de película en Asunción! Unos topos abrieron un boquete en la pared y reventaron una famosa joyería en plena madrugada. Los bandidos irrumpieron en “Vio Gold”, sobre Lilio y Bélgica, y se fueron directo a las oficinas administrativas del negocio.

Sin perder tiempo, reventaron la caja fuerte y se alzaron con nada menos que 500 millones de guaraníes bien contados en efectivo. No contentos con el millonario botín, los delincuentes también pelaron joyas de uso personal que pertenecían al dueño del local.

El propietario, un arriero de nacionalidad rumana, se cansó de esperar a los de la alarma y fue en persona a ver qué pasaba. Al llegar al negocio se encontró con el enorme agujero en la pared y la desagradable sorpresa de que le vaciaron las arcas.

Por su parte, el guardia Isaac Brítez (53) juró que los maleantes lo ataron de manos con precintos de plástico para neutralizarlo. Sin embargo, la Policía le bajó la caña al vigilante tras confirmar que el arriero ya contaba con flor de antecedentes penales.

Cinco sujetos estuvieron involucrados en el atraco y andan prófugos con la jugosa suma mientras la perrada no sale del asombro. Agentes de Investigaciones andan revisando hasta el último rincón para atrapar a la gavilla de boqueteros que dio este golpe millonario.