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Peña pide que Venezuela vuelva a la democracia y respete los derechos humanos

El presidente Santiago Peña habló fuerte sobre la situación de Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió …

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Santiago Peña expuso la postura diplomática de Paraguay sobre Venezuela.

El presidente Santiago Peña habló fuerte sobre la situación de Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió que el país pueda volver a integrarse plenamente a la comunidad internacional bajo un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Durante su intervención en el 81.º periodo de sesiones de la ONU, Peña puso la crisis política y humanitaria venezolana entre los temas que Paraguay considera importantes para la región.

El mandatario indicó que la estabilidad del continente depende de que se respete el Estado de Derecho y de que los países trabajen juntos para enfrentar los problemas que afectan a la región. “El sufrimiento del pueblo venezolano es también el sufrimiento del pueblo paraguayo, debe ser el sufrimiento de todos”, expresó Peña ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Asamblea.

Con este mensaje, el presidente paraguayo volvió a plantear ante un escenario internacional la posición de Paraguay sobre la situación venezolana y la necesidad de una salida democrática.

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