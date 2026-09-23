Peña pide que Venezuela vuelva a la democracia y respete los derechos humanos El presidente Santiago Peña habló fuerte sobre la situación de Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió …

El presidente Santiago Peña habló fuerte sobre la situación de Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió que el país pueda volver a integrarse plenamente a la comunidad internacional bajo un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Durante su intervención en el 81.º periodo de sesiones de la ONU, Peña puso la crisis política y humanitaria venezolana entre los temas que Paraguay considera importantes para la región.

El mandatario indicó que la estabilidad del continente depende de que se respete el Estado de Derecho y de que los países trabajen juntos para enfrentar los problemas que afectan a la región. “El sufrimiento del pueblo venezolano es también el sufrimiento del pueblo paraguayo, debe ser el sufrimiento de todos”, expresó Peña ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Asamblea.

Con este mensaje, el presidente paraguayo volvió a plantear ante un escenario internacional la posición de Paraguay sobre la situación venezolana y la necesidad de una salida democrática.