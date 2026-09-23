Policía con la “carpa armada” para el partido del Guma y el Decano La Policía Nacional prepara un intenso trabajo de prevención para el partido entre Libertad y Olimpia," incluyendo la polémica “carpa azul”.

El próximo lunes desde las 19:00, en La Huerta del Gumarelo, Libertad enfrentará a Olimpia cerrando la fecha número 12 del Torneo Clausura, siendo desde luego el partido más importante de la siguiente jornada teniendo en cuenta que ambos equipos son el puntero y el escolta, respectivamente.

El sub jefe de Eventos de la Policía Nacional, comisario Isidro Benítez, brindó detalles del dispositivo de seguridad al programa Fútbol a lo Grande, señalando los controles que se realizarán en los accesos al escenario liberteño. Confirmó que se habilitarán aproximadamente 2.200 lugares para los visitantes, distribuidos entre la Gradería Sur y Preferencias Sur.

Sobre el ingreso de instrumentos y banderas para la hinchada visitante, el comisario Benítez dijo que “aún se está aguardando de parte de la directiva de Libertad si es que habilita el ingreso de bombos y banderas para los visitantes”, explicó.

Asimismo, confirmó que estará habilitada la denominada carpa azul, además de la realización de pruebas de alcotest en los accesos al estadio. “También estará habilitada la carpa azul y la prueba de alcotest al ingreso”, indicó Benítez, detallando otras medidas que formarán parte del operativo policial para el compromiso.