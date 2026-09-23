¡De no creer! Mirána qué mal que terminó David Beckham! Fue pillado tras meterse a robar una casa ajena en Villa Hayes.

¡Ni el nombre famoso lo salvó de las esposas! La Policía le cayó encima a un joven acusado de meterse a robar en una vivienda en el Chaco. El muchachón fue identificado como David Beckham S. L. (21), quien terminó desplomado tras el operativo policial.

El insólito procedimiento estuvo a cargo de los bravos agentes del Grupo Lince, quienes le pisaron los talones hasta acorralarlo. La captura del “crack” del hurto se concretó en pleno barrio El Progreso II de la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

Los uniformados motorizados actuaron al toque tras recibir la denuncia de los dueños de casa que sufrieron el reventón de su propiedad. El muchacho pensó que iba a gambetear a la ley, pero los linces le hicieron una marca personal y no le dejaron espacio para huir.

Vecinos de la zona respiraron aliviados al ver cómo el supuesto “mano larga” terminaba reducido y directo a la patrullera. El implicado fue trasladado rapidito hasta los calabozos de la Comisaría 4.ª de Villa Hayes para quedar bajo segura custodia.

El singular “David Beckham” norteño quedó masticando bronca tras las rejas y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ahora la Fiscalía analizará las pruebas del atraco domiciliario para determinar si el jovencito se queda en la celda a jugar de local.