¡Se armó el guyryry por el “borí borí” Argentinos dicen que es “bien correntino” y las redes explotaron ¡Lo que faltaba! Una publicación en redes sociales encendió la eterna pelea gastronómica entre paraguayos y curepas. Sergio Salinas escribió en Faceb…

Dijeron que el "borí borí" es bien correntino y se armó la podrida en redes.

¡Lo que faltaba! Una publicación en redes sociales encendió la eterna pelea gastronómica entre paraguayos y curepas. Sergio Salinas escribió en Facebook: “Bori bori, bien correntino como lo hacía la abuela”, y describió el plato como un caldo sabroso, con carne que se deshace, choclo y las famosas bolitas de queso.

Pero apenas apareció el posteo, los paraguayos saltaron como pororó en aceite caliente. Muchos usuarios cuestionaron que se quiera presentar al vori vori como una comida correntina, recordando que es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía paraguaya.

“Ya otra vez se quieren adueñar de la tradición paraguaya”, fue uno de los comentarios más livianitos que recibió la publicación. Y no faltaron quienes defendieron con uñas y dientes al querido vori vori, que además de ser un clásico de nuestras mesas, ha recibido reconocimiento internacional y fue considerada como la mejor sopa del mundo.

Y así nomas, tocaron el vori vori y se armó la podrida, porque una cosa es compartir recetas entre vecinos, pero otra muy distinta es tocarle el plato favorito a un paraguayo.