Se viene el feriado puku, la Batalla de Boquerón se adelanta al lunes 28 ¡A preparar el tereré y aprovechar el finde largo! El feriado nacional por la Batalla de Boquerón, que este año cae martes 29 de setiembre, fue trasl…

¡A preparar el tereré y aprovechar el finde largo! El feriado nacional por la Batalla de Boquerón, que este año cae martes 29 de setiembre, fue trasladado al lunes 28. La medida fue establecida por el Decreto N.º 6601, firmado por el presidente Santiago Peña el pasado 20 de agosto.

Con este cambio, tanto los trabajadores del sector público como del privado tendrán un fin de semana largo finde puku de tres días: sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de setiembre. Así que, para quienes ya estaban pensando en una escapadita o simplemente descansar en casa, hay un día extra para disfrutar.