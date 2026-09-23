Unas 831 familias de San Pedro y Canindeyú avanzan hacia su título de propiedad El Indert convocó a pobladores de San Pedro y Canindeyú para avanzar con la firma de sus títulos de propiedad. Entre este miércoles 23 y el viernes 2…

Familias de San Pedro y Canindeyú están a un paso de tener su título de propiedad.

El Indert convocó a pobladores de San Pedro y Canindeyú para avanzar con la firma de sus títulos de propiedad. Entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre, 831 familias campesinas firmarán los documentos que son el paso previo para recibir finalmente sus títulos de tierra.

La firma de estos documentos es clave, porque permite avanzar hacia la entrega definitiva del título y brinda mayor seguridad sobre la tierra que trabajan y donde viven.

Desde el Indert señalaron que la titulación busca agilizar los trámites y dar una respuesta a una deuda histórica con las familias rurales. A nivel nacional, el Gobierno informó que ya se concretó la titulación de unos 12.000 inmuebles de la reforma agraria.