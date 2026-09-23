[VIDEO] Calentaron motores para el concurso de baile del domingo 💃🏼🕺🏽 Sacaron los pasos prohibidos en el programa televisivo, el rollo aplaudió el talento.

Lore Azucas y el equipo completo de Karu Pora se llevaron un 10 del público cuando sacaron los pasos prohibidos con ritmo tropical. La bailarina comandó la coreografía donde Rossana Barrios se desarmó para dar un espectáculo de primer nivel. Mbarete está la previa del concurso de Kchak que se viene este domingo.

Excelente la coordinación de los pasos, el movimiento de caderas y las manos al aire en el momento de desplegar talento en los estudios. Lo cierto es que ya está todo listo para el concurso de bailarines y así es como Lore alentó a todos los participantes, y despertó el espíritu tropical en el rollo.