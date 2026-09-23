[VIDEO] ¡El perro, el gato y yo! Pescador villetano causa furor con sus mascotas En cada pesca sale acompañado de sus fieles amigos.

¡Un verdadero espectáculo a orillas del agua! Amado Ramón Orúe, de 43 años, se volvió furor en TikTok al mostrar cómo sale a pescar con su insólita tropa de mascotas. El pescador charló en exclusiva y reveló la historia de sus compañeros de aventuras: “Tengo dos perros y un gato y me acompañan en cada pesca que realizo. Ya desde muy pequeño le llevé conmigo a la pesca”, empezó diciendo a Crónica.

Sorprendido por el cariño de sus animales, explicó cómo es que mantiene la calma y el orden en los viajes. “Yo desde pequeño le eduqué a ellos, no saltan por los pescados ni nada. Lo que yo le doy nomás ellos comen. Son super ordenados y educados, tranquilos están durante toda la jornada”.

El pescador indicó que su gato ni siquiera le tiene miedo al agua. “Él se suele meter también al agua a refrescarse, no le tiene miedo, nada un poquito y después entra de vuelta a la canoa. Es todo un espectáculo”.

Sin importar el movimiento ni el ruido, sus fieles peludos no fallan a la hora del viaje: “Suben directo para la canoa o el barco”. El arriero explicó que están tan bien amaestrados que hasta le hacen pata con la máquina: “Ahí al lado del motor se manejan, a uno o dos pasos”.

Sobre el tiempo que llevan juntos en la aventura fluvial, Amado aclaró la edad de su manada: “Negra Chaparita tiene cinco años y el segundo perro, Luni, tiene 2 años, y la gatita se llama Kichi, está conmigo hace 5 meses, se fue llegando nomás a casa “. Aunque el pescado abunda en las jornadas de pesca, la dieta de los animalitos es bien equilibrada: “A base de pescado se alimentan, comen un chiqui”.

La perrada en las redes no para de aplaudir al hombre por adiestrar a sus mascotas para que sean los mejores marineros del río. Sin dudas, Amado demostró que con paciencia y amor, hasta los gatos y los perros se vuelven capitanes de primera en la canoa.

Amado Orué, se gana la vida "pescando".

La palabra clave para los viajes

El pescador villetano explicó que sus animalitos no es que hacen lo que quieren ni tampoco viajan cuando quieren. “Yo tengo un rancho y cuando voy a ir de pesca solo, ellos se quedan, la única forma que suban a la canoa es cuando les digo “jaha”. Ahí se suben automáticamente, si no, no. Están bien adiestrados también”.