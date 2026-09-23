[VIDEO] Mirá el cambio de look que se realizó nuestra miss para robarse las miradas Micaela Viveros ahora luce un maquillaje que le da ese aire oriental voi.

Ñandejara...qué cambio radical del look de ñande Miss Grand Paraguay 2026 Micaela Viveros, quien sorprendió con un maquillaje estilo tailandés, que dejó jurujai al rollete voi, ya que le cambió completamente la cara. Ojoguama katu a una nacida por esos lares, gracias a las manos mágicas de la encargada de su makeup, la maquilladora tailandesa Phitchayathida Kumarsit, quien le hizo los ojos más rasgados además de lentes de contacto claro.

Esa decisión magistral le hizo sumar miles de seguidores locales en las redes sociales de Miki, ya que cuando apenas llegó a Tailandia se la vio muy cara de nenita, y luego sí apareció como toda una Miss Grand.

La Miss Grand Internacional 2018 Clara Sosa aplaudió la estrategia de la compatriota. “Ella decidió utilizar el maquillaje tailandés para sus salidas, eso elevó mucho su imagen y hizo que se gane muchos fans en Tailandia”, comentó Clara.

Los internautas ponderaron el tremendo cambio de imagen de Micaela en las redes avei, “La pregunta del millón de donde salió esta niña tan hermosa y elegante y perfecta”, “Amoo, innovando estilismo entre las latinas”, “perfecta en cada salida”, fueron algunos de los posteos en la página oficial de Miss Grand Internacional en Instragram.