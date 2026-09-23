[VIDEO] ¡La que sabe, sabe! Atendé lo que dijo Clara Sosa de nuestra Miss Grand La Miss Grand Internacional 2018 Clara Sosa expresó su admiración y apoyo a Micaela Viveros, que está representando al país en el concurso que se realiza en Tailandia.

Nuestra Miss Grand Internacional 2018 Clara Sosa compartió con sus seguidores de redes sociales un mensaje de aliento y apoyo a la representante paraguaya en la presente edición del concurso que se está desarrollando el Tailandia, Micaela Viveros.

“Gente, yo lo único que puedo decir es que me sorprendió Nikki. Nuestra Miss Grand Paraguay que está participando de Miss Grand International, 10 de 10 su participación hasta ahora” comenzó diciendo Clara quien he’i que nuestra representante le dejó con la boca abierta.

“Felicidades, Nikki. Vos ya sos parte de ese top. Inclusive, yo te veo con la corona, para mí no hay en este momento otra chica que pueda ganar”, expresó Clara en sus redes.

Ñande reina internacional dijo que el capo del evento de belleza, el “Tío Nawat”, no es de compartir mucho con las candidatas, pero que notó que a Micaela le miró con otros ojos.

“Personalmente le conozco a Nawat y sé que él no hace mucho contacto visual con las personas, a menos que le guste una chica para la corona. Y vi cómo Nawat le miraba así y dije: ‘yo sé que le gusta’”.

Para Clara, Micaela puede traer la corona de Miss Grand por segunda vez.

Además recordó a la gente que no está de más votar por nuestra representante.

Los puntos fuertes de Micaela

“Sus puntos fuertes son su preparación, se nota que estudió el concurso y sabe qué es lo que le gusta a la organización, cada salida y cada entrevista está muy bien lograda, y también la actitud de ganadora que tiene. Otro punto a favor es que habla inglés y no tiene miedo de expresarse”, explicó Clara a Crónica.

La soberana del 2018 comentó sobre las cualidades que debe tener la reina de este concurso, “tiene que ser carismática, también independiente y trabajadora por sobre todo, sin contar que ellos siempre resaltan que la ganadora tiene que ser hermosa, tener un lindo cuerpo y ser inteligente”.

Clara dice que a Micaela no le falta nada, solo tiene que mantener este nivel que lleva desde que empezó la competencia y preparar un buen discurso para cuando pase al top.

Luego gatilló que le sorprendió gratamente su destaque y que “ella decidió utilizar el maquillaje tailandés para sus salidas, eso elevó mucho su imagen y hizo que se gane muchos fans en Tailandia”.

Además agregó que el carisma y su inteligencia al responder cada pregunta que le hacen, es muy admirable. “Me parece increíble su desenvolvimiento, es como si fuera que ya participó de este certamen antes, el conocimiento que tiene y la forma en que está desempeñándose en esta competencia”.

Finalmente se refirió al saludo de nuestra representante y el propietario de la franquicia de belleza internacional, “es una muy buena señal porque Nawat no le habla a cualquiera y encima que ya le hablo varias veces, y se nota que le gusta Paraguay. Así que esperemos tener muy pronto la segunda corona dorada de la mano de Miki”, expresó finalmente.