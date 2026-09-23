“Vita” no quiere ni tocar a los de atrás Juan Vera está para continuar en el centro de la defensa del Decano.

Con la tranquilidad que trae la buena racha de resultados en las últimas fechas, el Decano se prepara para visitar “La Huerta” este lunes (19:00) para medir al puntero Libertad en busca de dar el golpe y pegar el salto a la cima en la tabla de posiciones.

Pablo “Vitamina” Sánchez de a poco está armando la estrategia que implementará en el clásico blanco y negro y, entre las ideas que viene manejando, la que más fuerza viene tomando es la que dice que “defensa que gana no se cambia”.

El entrenador habría quedado chocho con lo que vio en la última presentación ante San Lorenzo y Juan Vera, que encima marcó uno de los goles, se mantendría como dupla de Mateo Gamarra en el centro de la defensa. Raúl Cáceres y Alan “Coyote” Rodríguez serán siempre los laterales.

La única duda para “Vitamina” estaría en saber cómo llega Eduardo Delmás de su participación en los Juegos Odesur con la selección paraguaya sub 20 y si podrá contar con el “Principito”. La idea es poder tenerlo, pero, el hecho de que tenga muchos partidos encima, hace dudar al DT.

Si no responde de la manera que se espera, el equipo podría ser el mismo que arrancó la fecha pasada ante el Rayadito.

Donde no hay dudas para el entrenador es en el arco. El uruguayo Sebastián Lentinelly será el reemplazante de Gastón Olveira que está al servicio de la selección paraguaya en Estados Unidos.

Seguridad a full para el lunes

El clásico blanco y negro del lunes ya se comenzó a jugar para la Policía Nacional que ya comenzó a armar el sistema de seguridad a ser desplegado en “La Huerta”. Según informaron, habrá un estricto control en los alrededores del estadio con carpa azul incluida. Según se informó desde Para Uno, 2.200 entradas serán destinadas a los hinchas de Olimpia y se espera saber si se podrán meter bombos y banderas ya que eso depende de la directiva del “Guma”.