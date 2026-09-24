Avanzan las obras en Pedrozo y cambia el tránsito por unos días Siguen a buen ritmo los trabajos en el Paso Superior de Pedrozo, una obra que busca poner orden al tránsito y, sobre todo, hacer más seguro uno de lo…

Siguen a buen ritmo los trabajos en el Paso Superior de Pedrozo, una obra que busca poner orden al tránsito y, sobre todo, hacer más seguro uno de los puntos de la ruta PY02 donde ya ocurrieron varios accidentes graves.

Las tareas se concentran en la Rotonda Norte, en la zona de Pedrozo, Ypacaraí, a la altura del kilómetro 47. La obra incluye trabajos en el centro de la rotonda y otras mejoras que permitirán organizar mejor el paso de vehículos y peatones.

Desde este jueves 24 de setiembre y durante unos 10 días, los conductores que pasen por la zona deberán circular por los carriles auxiliares de la ruta Ypacaraí-Hugua Hu, debido al avance de las obras.

El tránsito seguirá habilitado en un carril por cada sentido, pero habrá personal encargado de dirigir la circulación y señalización provisoria para orientar a los conductores.

La recomendación para quienes transiten por el lugar es clara: bajar la velocidad, respetar las señales y seguir las indicaciones de los banderilleros.