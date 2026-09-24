Balearon a un karai en barrio Tacumbú Fue llevado de urgencia primero al hospital de Barrio Obrero y luego al hospital de Itauguá.

Un arriero de 40 años ligó un balazo en el brazo izquierdo en plena calle, en Urcisino y Sebastián Gaboto. La víctima es Milciades Ramón B., a quien le quedó la bala incrustada tras el feroz ataque que sufrió en Asunción. El herido fue llevado volando al Hospital del Barrio Obrero y de ahí lo derivaron de urgencia al Hospital Regional de Itauguá.

Los policías de la comisaría 2° pillaron que el supuesto tirador sería Elías Emanuel D. Ch., un jovencito de 21 años. El acusado es un conocido de la zona que ya tenía orden de la Justicia para no acercarse a la víctima ni andar portando armas.

Pese a las restricciones judiciales, el sujeto se pasó los papeles por la raya y apretó el gatillo contra su vecino. Vecinos asustados por el estampido llamaron al toque al Sistema 911 al ver al hombre desangrándose en medio de la vereda.

El fiscal de turno ya tomó cartas en el asunto mientras los investigadores buscan cerrar el cerco sobre el peligroso pistolero. La Policía anda realizando intensos rastrillajes por los pasillos del barrio para atrapar al sospechoso antes de que ponga pies en polvorosa.

El informe queda abierto y la perrada de Tacumbú pide a gritos mayor presencia policial para frenar la violencia en las calles.